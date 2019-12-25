Петербург стал лидером по числу вакансий для подработки в РФ

Больше всего возможностей найти подработку предлагается жителям Петербурга, Москвы и Подмосковья, Свердловской области, Краснодарского края, Татарстана и Челябинской области, сообщают "Известия".
Самыми популярными областями занятости среди желающих подработать стали сферы культуры и СМИ, косметологии и спорта, здравоохранения и образования. Согласно опросам, примерно каждый второй россиянин заинтересован в поиске дополнительного заработка, причём доля тех, кто хотел бы иметь вторую работу, увеличилась на четыре процента относительно предыдущего года.
Особенно остро ощущают потребность в дополнительном доходе граждане Дагестана (63%), Архангельской (62%) и Кировской (59%) областей. Сегодня четверть всех российских работников совмещает основную деятельность с подработкой, тогда как в прошлом году эта цифра составляла лишь 24%.
Главными мотиваторами для соискателей второго места работы выступают низкие зарплаты на основной работе, повышение цен и тарифов, а также обязательства по кредитам.
Фото: Piter.TV
