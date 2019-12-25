Аналитики выяснили, сколько зарабатывают петербуржцы в час и за сутки

Наиболее перспективные возможности пополнить личный бюджет имеют специалисты IT-отрасли.

Экспертам удалось выяснить, какой заработок доступен жителям Петербурга в час и за сутки. Наиболее перспективные возможности пополнить личный бюджет имеют специалисты IT-отрасли. Средняя ежемесячная медиана заработной платы, предлагаемая петербуржцам, составляет 85 тысяч рублей. За прошедший год этот показатель поднялся на 8,5 тысячи рублей, свидетельствует пресс-релиз портала hh.ru.

Однако аппетиты самих горожан значительно выросли. Теперь они хотят зарабатывать не менее 90 тысяч рублей ежемесячно. Зарплатные ожидания увеличились за год на целых 10,1 тысячи рублей.

Среди высокооплачиваемых профессий особенно выделяются преподаватели программирования, способные заработать в среднем 4 тысячи рублей в час. Немногим уступают программисты-методологи, чья почасовая ставка составляет около 3 тысяч рублей.

Ранее мы сообщили о том, что более 40% работающих петербуржцев никогда не получали премии.

Фото: Piter.TV