Более 40% работающих петербуржцев никогда не получали премии

Аналитики сервиса hh.ru провели опрос среди работающих петербуржцев и узнали, как часто работодатели премируют своих сотрудников.

Как оказалось, более 40% петербуржцев не получают премий вообще. Это один из самых высоких показателей среди регионов России (выше только в Дальневосточном ФО – 50,7%).

При этом, в Петербурге есть и те, кто регулярно получают премии, таких оказалось 20% опрошенных. Еще 12% получают премию раз в квартал, а почти 19% лишь раз в год.

Также в ходе опроса выяснилось, что работающие женщины получают премии реже, чем мужчины (39% опрошенных женщин никогда не получали премии против 36% среди мужчин). Среди профессий: больше всего тех, кто получают премию каждый месяц 37% работников в розничной торговле. Реже всего (раз в год) премируют ИТ-специалистов, юристов и топ-менеджеров.

Что касается размера премирования, то каждый четвёртый работающий петербуржец или 25% работников сталкиваются с нестабильными выплатами, зависящими от решения руководства. У 22% петербуржцев размер премии составляет 22% от оклада, еще 16% работников могут получить премию до 100% от оклада, а вот до половины суммы оклада получают 11% работающих респондентов. Более100% оклада получают лишь 7,6% горожан.

Фото: unsplash (Nick Morrison)