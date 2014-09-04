Петербуржцы рассказали, сколько тратят времени на утренние сборы на работу

Среднее время утренних сборов составляет 1 час 4 минуты.

Петербуржцы в ходе опроса сервиса по поиску работы SuperJob рассказали, сколько времени тратят на утренние сборы на работу.

У 14% уходит на сборы всего от 10 до 30 минут, у 33% – от 30 минут до часа, а 41% тратит от 1 до 1,5 часов. Более полутора часов собираются 12% респондентов. Среднее время утренних сборов составляет 1 час 4 минуты.

В среднем мужчины тратят на утренние сборы 59 минут, а женщины – 1 час 12 минут. Среди представителей сильного пола больше тех, у кого время от момента пробуждения до выхода из дома занимает менее получаса. Быстрее всех собираются молодые мужчины до 35 лет (в среднем за 50 минут), а дольше всех – женщины старше 45 лет (1 час 16 минут).



Мужчины, имеющие детей, более организованы: они собираются на 5 минут быстрее бездетных. У женщин такой закономерности не наблюдается: и матери, и те, у кого нет детей, в среднем тратят 1 час 12 минут.

Что мешает петербуржцам заботиться о здоровье: результаты опроса.

Фото: unsplash (Nik)