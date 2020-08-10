Что мешает петербуржцам заботиться о здоровье: результаты опроса

Каждый пятый считает, что здоровье портит неблагоприятная экологическая обстановка.

Жители Петербурга рассказали, что чаще всего мешает им поддерживать хорошее самочувствие. Согласно свежим данным от SuperJob, главной причиной стали сбои в режиме сна, питания и отдыха — на это пожаловались 34% респондентов. Почти треть участников опроса (29%) признались в постоянной усталости — как физической, так и эмоциональной. Четверть опрошенных (24%) винят в ухудшении самочувствия малоподвижный образ жизни, а 23% недовольны качеством медицинской помощи.

Каждый пятый считает, что здоровье портит неблагоприятная экологическая обстановка. Вредные привычки назвали причиной плохого самочувствия 16%, 12% — отсутствие профилактики, а 8% связывают проблемы с недолеченными болезнями.

Женщины чаще указывают на переутомление, экологию и нехватку движения. Мужчины, напротив, чаще говорят о вредных привычках и пренебрежении визитами к врачу. Люди старше 45 лет нередко жалуются на недостаточный уровень медицинского обслуживания, а также влияние курения и алкоголя.

Интересно, что уровень дохода также влияет на восприятие причин плохого здоровья. Люди с заработком до 50 тысяч чаще признаются в нарушении режима. Те, кто получает от 50 до 100 тысяч рублей в месяц, больше обеспокоены качеством медуслуг, экологией и отсутствием профилактики.

В то же время 16% респондентов считают себя полностью здоровыми. При этом мужчины немного чаще женщин дают такую оценку. Самыми оптимистичными оказались молодые петербуржцы до 35 лет — каждый пятый из них заявил о хорошем здоровье. А среди горожан с доходом выше 100 тысяч рублей этот показатель достигает 25%.

Ранее стало известно, чем занялись бы петербуржцы, если бы была возможность не работать.

Фото: unsplash (Jannis Brandt)