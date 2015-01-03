Стало известно, чем занялись бы петербуржцы, если бы была возможность не работать

12% горожан признались, что не мыслят себя без работы.

Сервис по поиску работы SuperJob выяснил, чем занялись бы петербуржцы, если бы была возможность не работать.

Так, 20% опрошенных петербуржцев заявили, что при отсутствии необходимости работать они бы в первую очередь отправились путешествовать. Ещё 16% респондентов уделили бы больше внимания своим хобби, а 7% предпочли бы просто отдыхать. Столько же опрошенных (по 7%) занялись бы домашним хозяйством, благотворительностью или спортом. А 6% выбрали бы саморазвитие, по 5% – воспитание детей или внуков, получение образования. Ещё 4% респондентов отправились бы на дачу, 3% посвятили бы время чтению. Живопись, ремонт и другие любимые занятия привлекли бы по 2%. По 1% выбрали бы сочинительство, музыку, изучение иностранных языков и/или заботу о здоровье. Среди прочих вариантов упоминались блогерство, инвестиции, астрология, разведение животных и преподавание (11%).



Однако 12% горожан признались, что не мыслят себя без работы.

Женщины чаще мужчин хотели бы заниматься воспитанием детей, домашним хозяйством, благотворительностью, чтением и хобби. Мужчины же чаще выбирали пассивный отдых, спорт, саморазвитие и открытие бизнеса.

Ранее петербуржцы рассказали, сколько денег им нужно для счастья.

Фото: unsplash (rebekah baines)