Работодателей обяжут оплачивать психиатрические комиссии сотрудникам в Петербурге

Психиатры начнут принудительно обследовать работников торговли и ЖКХ с 1 марта.

С 1 марта в Санкт-Петербурге вступают в силу новые правила прохождения психиатрического освидетельствования для работающих граждан. Обязательная процедура, ранее распространявшаяся только на сотрудников профессий повышенного риска (педагоги, спасатели, пилоты), теперь станет необходимой для работников сферы торговли, общественного питания и жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщает "Деловой Петербург".

Проводить освидетельствование имеют право врачебные комиссии медицинских организаций, обладающих соответствующей лицензией. В Северной столице таких учреждений насчитывается порядка 1,4 тыс. государственных и около 1 тыс. частных клиник. Стоимость услуги для работодателей варьируется в широком диапазоне — от нескольких тысяч до 25 тыс. руб. Финансовая нагрузка полностью ложится на компании, направляющие сотрудников на проверку.

Эксперты издания подсчитали, что совокупные доходы медучреждений от проведения таких процедур могут исчисляться миллионами рублей. Юридические последствия для нерадивых работодателей также прописаны четко: допуск сотрудника к работе без обязательного освидетельствования или при наличии отрицательного заключения грозит компании штрафом до 100 тыс. руб. При повторном нарушении в течение года руководителю организации грозит дисквалификация.

