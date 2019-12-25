В Петербурге прошла встреча работодателей и мам детей с инвалидностью

Сегодня многие такие мамы оказываются вне рынка труда.

В Санкт-Петербурге 26 марта прошла встреча "Мосты доверия", посвящённая вопросам занятости мам детей с особенностями развития. Мероприятие организовал Центр социальной поддержки и добровольчества "Созидатели". Оно стало первой в городе площадкой, где женщины, воспитывающие детей с инвалидностью, смогли напрямую пообщаться с потенциальными работодателями и обсудить возможности возвращения к работе.

Сегодня многие такие мамы оказываются вне рынка труда. Особенно это касается тех, кто воспитывает ребёнка в одиночку: уход за ним требует постоянного внимания и практически не оставляет времени для профессиональной деятельности. При этом организаторы встречи отмечают, что у этих женщин нередко есть навыки, которые высоко ценятся в любой сфере — умение работать в условиях неопределённости, принимать решения в сложных ситуациях, планировать и справляться со стрессом.

В рамках мероприятия участницы проекта рассказывали о собственном опыте — о том, как менялась их жизнь после рождения ребёнка с инвалидностью и какие шаги они предпринимают, чтобы вернуться к профессиональной деятельности. Эксперты из бизнеса и социальной сферы говорили о возможностях гибкой занятости, развитии новых компетенций и поиске карьерных траекторий.

Значительную часть программы заняло неформальное общение. В формате открытой гостиной участницы могли познакомиться с представителями компаний, обсудить потенциальное сотрудничество и получить рекомендации по трудоустройству. Среди гостей встречи были представители бизнеса, в том числе компаний "Войс Трип", BrandCookies, "Всеволожский крановый завод", "Надёжные решения" и рекламного агентства AdAurum.

Как рассказала руководитель Центра "Созидатели" Карина Попова, проект направлен на долгосрочную поддержку женщин, которые воспитывают детей с инвалидностью. По её словам, в течение шести месяцев команда работала над тем, чтобы участницы смогли определить свои профессиональные цели, поверить в собственные возможности и подготовиться к возвращению к активной социальной и трудовой жизни. Она отметила, что многие из них уже прошли серьёзный путь, и даже если желаемая работа пока не найдена, проект помог сформировать основу для дальнейшего развития и реализации.

Встреча прошла в рамках программы "Путь к себе", которая помогает родителям детей с инвалидностью получить психологическую и карьерную поддержку. Завершение пилотного этапа проекта запланировано на май 2026 года. По мнению организаторов, формат прямого диалога между работодателями и соискателями позволяет быстрее находить точки соприкосновения и открывает новые возможности для сотрудничества.

Фото: Центр социальной поддержки и добровольчества "Созидатели"