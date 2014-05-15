У маленького петербуржца сбылась мечта прокатиться на синем "Балтийце" в метро

В петербургском метрополитене 28 апреля исполнили мечту маленького горожанина. Он хотел прокатиться на синем "Балтийце", передает телеканал "Санкт-Петербург".
В выходные пятилетний Артемий стал героем трогательной истории, которую обсуждали в интернете. Поклонник железной дороги и подземных поездов целый час прождал на перроне новый состав.
Спустились в метро на станции "Проспект Просвещения", хотели дождаться, я вроде даже рассчитал, что придет "Балтиец", но он не пришел. Расстроились.
Андрей Дюкарев, местный житель
О мечте узнал вице-губернатор Кирилл Поляков: именно он дал распоряжение организовать для семьи Артемия экскурсию и прокатить на "Балтийце". Юного пассажира даже пустили в кабину машиниста.
Мечты детей должны сбываться. Это задача, которую ставит перед нами губернатор с самого юного возраста, чтобы дети не боялись мечтать. Поэтому мы подарили подарки от Александра Дмитриевича, раз ребенок в столь юном возрасте уже увлекся метрополитеном, новыми поездами.
Кирилл Поляков, вице-губернатор
Видео: Telegram / Кирилл Поляков
