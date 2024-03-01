Два новых щита для метро заказали на Обуховском заводе в Петербурге

В Петербурге строительство метро стало более быстрым. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. По словам градоначальника, сейчас под землей работают пять проходческих щитов, а к сентябрю город планирует выпустить на линии шестой аппарат. Он также добавил, что два новых щита заказали на местном Обуховском заводе.

Кроме того, в городе увеличили число строителей в два с половиной раза. Теперь их насчитывается почти 6,5 тысяч человек. Беглов рассказал, что после банкротства старого метростроя пришлось создавать городскую компанию и сохранять специалистов, которых потом готовить очень долго. Также губернатор доложил президенту, что идет работа над проектом метро до аэропорта Пулково и выставочного центра "Экспофорум". Он отметил, что это очень важная ветка, потому что рядом находится аэропорт.