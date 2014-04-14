На шахте "Алардинская в Кузбассе загорелась кабельная продукция

Сейчас рабочие приостановили добычу угля на объекте.

Прокуратура Кемеровской области организовала проверку после происшествия на шахте "Алардинская" в Калтанском городском округе, на территории которой ранее было зафиксировано превышение уровня угарного газа. Соответствующими данными с журналистами поделились представители надзорного ведомства по российскому региону. Сотрудники местного правительства уточнили, что эвакуация персонала на объекте проводилась в штатном режиме. На место отправлены силы ВГСО и специализированных ведомств.

На шахте "Алардинская" в Калтанском городском округе датчики зафиксировали превышение допустимого уровня угарного газа. В соответствии с требованиями промышленной безопасности организован вывод 132 работников на поверхность по запасным выходам. <...> Все работники шахты вышли на поверхность. Пострадавших нет. источник в ГУ МЧС по Кемеровской области

Известно, что в настоящее время 16 человек остаются в шахте "Алардинская" для поддержания жизнеобеспечения объекта. Ране стало известно о том, что там произошло задымление. Порядка 110 местных сотрудников было эвакуировано на поверхность. По факту происшествия региональная прокуратура проводит проверку исполнения требований законодательства о промышленной безопасности. Следственный комитет по Кузбассу организовал доследственную проверку по статье 217 УК РФ за нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Согласно предварительным сведениям, на объекте зафиксировано возгорание кабельной продукции.

