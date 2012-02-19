В Финский залив выпустили редкую балтийскую кольчатую нерпу

Её популяция составляет не более 100 особей.

Специалисты Фонда друзей балтийской нерпы выпустили в естественную среду обитания представительницу самого редкого вида морского млекопитающего нашего региона – балтийскую кольчатую нерпу (её популяция составляет не более 100 особей, поэтому каждое спасенное животное на вес золота). Об этом сообщили в пресс-службе "Водоканала Санкт-Петербурга".

Малышка попала в фонд в конце марта, на тот момент она весила всего 7 кг. Благодаря проведенной реабилитации животное полностью восстановилось и готово к самостоятельной жизни.

Одна из важных наших побед во время выхаживания животных – не допустить их привыкания к человеку. Балтийская нерпочка сохранила свой дикий нрав и полностью готова к самостоятельной жизни в естественной среде обитания. Елена Андриевская, специалист Фонда друзей балтийской нерпы

За все время пребывания в Центре нерпа выросла до 23 кг. Это вес, до которого обычно щенков выкармливает самка, он позволяет им длительное время находиться в холодной воде, охотиться и добывать себе пищу.

Специалисты фонда с особой тщательностью подобрали время для выпускного редкого животного, обеспечивая ей идеальные условия для начала самостоятельной жизни – сейчас вода теплая, а также в ней много молодой рыбы.

Ранее тюлененку из Вистино после реабилитации устроили "выпускной".

Фото: Водоканал