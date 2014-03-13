Тюлененку из Вистино после реабилитации устроили "выпускной"

В апреле его нашли исхудавшим на территории строящегося порта в поселке Вистино.

Ещё один спасенный тюлененок начал самостоятельную жизнь после реабилитации. Об этом сообщили в Фонде друзей балтийской нерпы.

"Выпускной" провели для ластоногого малыша, которого в апреле нашли на территории строящегося порта в поселке Вистино (Кингисеппский район, Ленинградская область). Тюлененок несколько дней пытался там охотиться, но в итоге сильно ослабел, перестал плавать и дал людям взять себя в руки. Его отвезли на реабилитацию в Центр.

Специалисты отметили, что чуть больше чем за месяц малыш окреп и подрос, нагуляв заметные бочка. На "выпускной", которые состоялся 7 июня, приехали особенные гости — нашедшие его люди. Они и проводили крепыша в самостоятельный путь.

Ранее Piter.TV сообщал, что в конце мая в Финский залив выпустили пять серых тюленят, которые успешно прошли реабилитацию.

Фото: Вконтакте / "Спасение тюленей 699-23-99"