Тюлененку из Вистино после реабилитации устроили "выпускной"

Ещё один спасенный тюлененок начал самостоятельную жизнь после реабилитации. Об этом сообщили в Фонде друзей балтийской нерпы.
"Выпускной" провели для ластоногого малыша, которого в апреле нашли на территории строящегося порта в поселке Вистино (Кингисеппский район, Ленинградская область). Тюлененок несколько дней пытался там охотиться, но в итоге сильно ослабел, перестал плавать и дал людям взять себя в руки. Его отвезли на реабилитацию в Центр.
Специалисты отметили, что чуть больше чем за месяц малыш окреп и подрос, нагуляв заметные бочка. На "выпускной", которые состоялся 7 июня, приехали особенные гости — нашедшие его люди. Они и проводили крепыша в самостоятельный путь.
Ранее Piter.TV сообщал, что в конце мая в Финский залив выпустили пять серых тюленят, которые успешно прошли реабилитацию.
Фото: Вконтакте / "Спасение тюленей 699-23-99"
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