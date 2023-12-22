В Финский залив вернулись пять серых тюленят

Специалистам удалось восстановить их здоровье и полностью подготовить к самостоятельной жизни всего за 1,5 месяца.

В День рождения Санкт-Петербурга Фонд друзей балтийской нерпы совместно с петербургским Водоканалом провели первый "выпускной" в сезоне спасения морских млекопитающих 2024 года.

После реабилитации в естественную среду обитания вернулись 5 серых тюленят. Специалистам удалось восстановить их здоровье и полностью подготовить к самостоятельной жизни всего за 1,5 месяца – это один из лучших показателей в мире по скорости реабилитации детенышей серого тюленя.

Двое "выпускников" были найдены на территории Петербурга. Имена для них выбирали петербуржцы. Малыши получили имена Сестрик и Котлин – в честь мест, где их спасли в апреле. Компанию тюленятам составили самочка Кузема, обнаруженная в деревне Большое Куземкино, а также самцы Балтик (из деревни Шепелёво) и Палкин (из деревни Систо-Палкино).

Вес малышей составлял от 12 до 16 килограмм, что вчетверо меньше веса, соответствующего норме. Сегодня все тюленята весят более 40 килограмм. Самый упитанный "выпускник" Котлин весит 52 килограмма.

За 10 лет работы центра специалистам Фонда друзей балтийской нерпы удалось спасти и выпустить в естественную среду обитания более 160 животных.

Ранее постояльцы Фонда – нерпы Крошик и Шлиссик переехали "на дачу".

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Видео: Водоканал