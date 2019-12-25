Тюленя по имени Магистраль выпустили в бухту Желтая после реабилитаци

Взаимодействие Фонда друзей балтийской нерпы и ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" длится уже пятый год подряд.

В акватории Выборгского района Петербурга утром 10 июня состоялся долгожданный выпуск в бухту Желтая трех молоденьких серых тюленей, прошедших реабилитацию силами Фонда друзей балтийской нерпы. Одогон из тюленей, юную самочку по имени Магистраль, лично выпустил в море генеральный директор ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" Георгий Фокин, о чём сообщило официальное представительство компании.

Георгий Фокин подчеркнул важность возвращения животных обратно в природу, отметив, что каждое спасение морского обитателя символизирует успех усилий добровольцев, искренне приверженных своему делу. Ежегодно жители города и области обнаруживают ослабленных детёнышей тюленей на берегах Балтики. Реабилитация и последующее возвращение их в дикую природу является завершающей стадией восстановительного процесса.

Стоит отметить, что взаимодействие Фонда друзей балтийской нерпы и ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" длится уже пятый год подряд. В рамках сотрудничества предприятие оказывает финансовую помощь исследованиям и мониторингу популяций морских млекопитающих, проведению токсикологической экспертизы и другим инициативам по защите природы.

Ранее сообщалось, что весной в Финском заливе прошла первая в сезоне акция выпуска в воду пятерых здоровых особей серых тюленей в живописной бухте Окуневая.

Ранее мы сообщили о том, что ещё четыре серых балтийских тюленя вернулись в Финский залив 5 июня.

Фото: пресс-служба "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"