На реабилитацию в Репино отправился еще один ладожский нерпенок

В Фонд друзей балтийской нерпы, который находится в поселке Репино в Петербурге, прибыл еще один маленький ладожский нерпенок. Его нашли в селе Видлица на восточном побережье Ладоги в Карелии.
Малыш был обнаружен на пляже. В транспортировке помогли сотрудники "Точки на карте".
Уже не в первый раз "Точка" помогает нам в оперативной перевозке нерпят, так как дорога только в один конец занимает более 5 часов, а расстояние составляет около 400 километров.
Если вы заметили тюленя, сообщите об этом по телефону: 699-23-99.
Фото: пресс-служба Фонда друзей балтийской нерпы
