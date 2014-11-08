На реабилитацию в Репино отправился еще один ладожский нерпенок
Сегодня, 9:39
Его нашли в селе Видлица на восточном побережье Ладоги в Карелии.

В Фонд друзей балтийской нерпы, который находится в поселке Репино в Петербурге, прибыл еще один маленький ладожский нерпенок. Его нашли в селе Видлица на восточном побережье Ладоги в Карелии. 

Малыш был обнаружен на пляже. В транспортировке помогли сотрудники "Точки на карте". 

Уже не в первый раз "Точка" помогает нам в оперативной перевозке нерпят, так как дорога только в один конец занимает более 5 часов, а расстояние составляет около 400 километров. 

Фонд друзей балтийской нерпы 

Если вы заметили тюленя, сообщите об этом по телефону: 699-23-99

Ранее мы рассказывали о том, что на Обводном канале заметили истощенного детеныша тюленя с крупной рыбой.

Фото: пресс-служба Фонда друзей балтийской нерпы 

Теги: репино, спасение тюленей
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

