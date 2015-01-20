Трое мужчин устроили дебош в гостинице в Репино

Росгвардейцы задержали дебоширов, которые устроили драку и повредили имущество гостиницы в Репино.

По данным Росгвардии, вечером 12 апреля в пансионате на Нагорной улице поссорились нетрезвые постояльцы. Конфликт быстро перерос в драку: один из мужчин нанес оппоненту травму руки, а двое других сломали мебель, поцарапали пол и стены номера, повредили дверь и внутренний откос окна. Персонал воспользовался кнопкой тревожной сигнализации.

Были задержаны злоумышленники 39, 48 и 53 лет, их увезли в 81-й отдел полиции. А пострадавшего госпитализировали с закрытым переломом костей левого предплечья.

Видео, фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти