Одиннадцатый выпускной: в естественную среду обитания вернулись 3 ладожские нерпы

В "большое плаванье" их провожали люди, которые участвовали в их спасении.

Фонд друзей балтийской нерпы совместно с петербургским Водоканалом провели одиннадцатый "выпускной" в сезоне спасения морских млекопитающих 2024 года. После реабилитации в естественную среду обитания вернулись 3 ладожские нерпы.

Как рассказали в Водоканале, в "большое плаванье" их провожали люди, которые участвовали в их спасении. Приглашать на выпускной спасителей ластоногих – добрая традиция фонда.

Одного из сегодняшних выпускников добровольцы Ян и Ксения спасли в поселке Новая Ладога. Пока они добирались до места, где видели животное, нерпенок успел переместиться в другое место, но спасатели не отчаялись, а продолжили поиски. На ближайшей лодочной станции они взяли напрокат лодку и стали осматривать береговую линию. Спустя некоторое время им удалось обнаружить малыша. Нерпенок был сильно истощен и болен.

Чтобы спасти еще одного малыша неравнодушные люди несколько километров несли его на руках по экотропе, которая находится рядом с Осиновецким маяком, так подъезд транспорта к этому месту невозможен.

Основатели фонда – Вячеслав Алексеев и Елена Андриевская – отмечают, что все больше людей знают номер телефона Горячей линии фонда – 699-23-99 и оказывают помощь в соответствии с четкой инструкцией от специалистов.

Ранее один "выпускник" Фонда друзей балтийской нерпы вернулся на берег к людям.

Фото и видео: Водоканал