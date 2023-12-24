Себестоимость вывоза отходов подорожала на 30% в РФ

В опросе РЭО поучаствовали 54 наиболее крупных региональных оператора.

Российский экологический оператор (РЭО) проанализировал деятельность региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и зафиксировал рост себестоимости вывоза. В различных субъектах РФ он достигает более 30%, пишет телеканал "360".

В ходе анализа деятельности регоператоров специалисты РЭО установили причины роста себестоимости вывоза отходов в регионах. Рост фактических затрат на деятельность регоператоров по сравнению с 2021 годом зафиксирован по расходам на материалы, топливо, технику, зарплаты и услуги по обращению с отходами. Рост себестоимости вывоза отходов варьируется в разных федеральных округах и составляет в среднем около 30%. Однако на этом фоне изменения тарифа на вывоз отходов в регионах выглядят незначительно. Денис Буцаев, генеральный директор РЭО

В опросе РЭО поучаствовали 54 наиболее крупных региональных оператора, включая пять из Дальневосточного федерального округа, 11 – из Приволжского, 14 – из Центрального, семь – из Северо-Западного, два – из Северо-Кавказского, четыре – из Сибирского, два – из Уральского и девять – из Южного. Компании проанализировали рост затрат по сравнению с 2023 годом.

Так, по данным регоператоров, затраты на горюче-смазочные материалы выросли на 40%, топливо – на 35%, технические жидкости – на 45%.

К сожалению, в текущих макроэкономических условиях отчетливо наблюдается тенденция к увеличению разрыва между фактической себестоимостью оказываемых услуг и текущим уровнем тарифа. Ситуация, складывающаяся на рынке труда, вынуждает региональных операторов увеличивать заработную плату производственного персонала, несмотря на то, что в тарифе учтен меньший уровень зарплат. Чтобы исключить при этом кассовый разрыв, региональные операторы вынуждены брать кредиты на операционную деятельность. Алексей Куртишвили, исполнительный директор ООО "Хартия"

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Фото: Piter.TV