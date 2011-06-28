Стоимость картофеля в петербургских магазинах выросла почти вдвое

Цены на плодовоовощную продукцию в июне также выросли на 5%. В частности, свекла подорожала на 19,1%, яблоки — на 11,5%, морковь — на 6,3%, а репчатый лук — на 4%.

В июне 2024 года цена на картофель в Петербурге увеличилась в 1,8 раза по сравнению с маем. Согласно данным Петростата, средняя стоимость одного килограмма картофеля составила 59,5 рубля.

Цены на плодовоовощную продукцию в июне также выросли на 5%. В частности, свекла подорожала на 19,1%, яблоки — на 11,5%, морковь — на 6,3%, а репчатый лук — на 4%. Стоимость минимального набора продуктов питания в июне 2024 года составила 7677,24 рубля, что на 5,5% выше, чем в мае того же года.

В то же время некоторые продукты подешевели. Соль стала дешевле на 3,8%, куриные яйца — на 3,3%, овсяные хлопья "Геркулес" — на 3,2%. Кроме того, зафиксировано снижение цен на творог, национальные сыры и брынзу, макароны и печенье.

Ранее мы сообщили о том, что за два месяца оптовая торговля в Петербурге принесла почти 1 трлн рублей убытков.

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