За два месяца оптовая торговля в Петербурге принесла почти 1 трлн рублей убытков

Подобная ситуация в городе была отмечена в последний раз в 2020 году, когда отрицательный сальдированный финансовый результат (СФР) составил 195,2 млрд рублей.

Оптовая торговля в Петербурге, которая считается ключевой в городской экономике, второй месяц подряд приносит убытки, согласно данным Петростата.

Общая сумма убытков превысила прибыль на почти 1 трлн рублей, что может негативно сказаться на валовом региональном продукте (ВРП) Петербурга и различных отраслей, особенно промышленности.

Подобная ситуация в городе была отмечена в последний раз в 2020 году, когда отрицательный сальдированный финансовый результат (СФР) составил 195,2 млрд рублей. Однако тогда ситуацию удалось стабилизировать, как и в конце 2023 года. В этом году результаты вновь неудовлетворительны из-за значительных убытков в оптовой торговле.

Ранее стало известно, у кого в Петербурге выросли зарплаты с начала года.

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