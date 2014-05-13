Стало известно, у кого в Петербурге выросли зарплаты с начала года

В июне средняя зарплата составила 75,1 тыс. рублей.

С начала года средний предлагаемый доход в вакансиях Петербурга увеличился на 6,8 тыс. рублей. В июне средняя зарплата составила 75,1 тыс. рублей, согласно данным пресс-службы компании HeadHunter.

Наибольший рост доходов наблюдается в вакансиях для специалистов в области консалтинга и стратегии, где средний доход увеличился на 18,5 тыс. рублей. Отмечается, что предлагаемая зарплата для менеджеров по стратегии за полгода выросла на 30 тыс. рублей. Эксперты связывают это с активным развитием бизнеса и государственных структур, которые нуждаются в квалифицированных кадрах.

Также увеличение дохода произошло в производственной сфере, где зарплатные предложения для новых сотрудников выросли на 10 тыс. рублей. Наиболее заметный рост зафиксирован среди инженерных профессий (+22,5 тыс. рублей).

В среднем на 10 тыс. рублей увеличился доход в сфере добычи сырья, а также в IT-сфере и медицине.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге стали размещать вакансии для сотрудников без опыта.

Фото: Piter.TV