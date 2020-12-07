В Петербурге стали размещать вакансии для сотрудников без опыта

Кроме того, на 3% выросло количество вакансий для кандидатов с опытом работы от одного до трех лет. При этом число вакансий для специалистов со стажем от шести лет и более сократилось на 16%.

Петербургские работодатели стали активнее размещать вакансии для соискателей без опыта работы, отмечают аналитики hh.ru.

По их данным, число вакансий для соискателей без опыта работы увеличилось на 30% по сравнению с прошлым годом. Кроме того, на 3% выросло количество вакансий для кандидатов с опытом работы от одного до трех лет. При этом число вакансий для специалистов со стажем от шести лет и более сократилось на 16%.

Во II квартале 2024 года 44% вакансий было размещено для кандидатов с опытом работы от одного до трех лет. Вакансии для соискателей без опыта заняли второе место – 40% от общего объема предложений на рынке труда. Меньше всего вакансий было предложено для опытных специалистов со стажем от шести лет и более – 16%.

В Петербурге количество вакансий для начинающих работников увеличилось на 27%, достигнув отметки в 71 тыс. предложений. Средняя зарплата для работников без опыта в городе составила 61,5 тыс. рублей, что на 11,7 тыс. больше, чем в прошлом году. Зарплата для работников с небольшим стажем (от одного до трех лет) выросла на 13,4 тыс, рублей и составила 79 тыс. рублей.

Количество новых рабочих мест для петербуржцев со стажем от трех до шести лет сократилось на 7%, однако средняя зарплата в этой категории выросла на 14,4 тыс. рублей и составила 101 тыс. рублей. Специалисты со стажем шесть лет и более могут рассчитывать на зарплату в размере 122 тыс. рублей, что на 22 тыс. больше, чем в прошлом году.

Ранее мы сообщили о том, что зарплаты строителей в Петербурге возросли на 12,5% за год.

Фото: Piter.TV