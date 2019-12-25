Зарплаты строителей в Петербурге возросли на 12,5% за год

Хотя этот рост оказался несколько скромнее, чем в Москве (+18,9%) и Московской области (+24,4%), он все равно выглядит весьма внушительно.

В 2024 году зарплаты строителей в Петербурге показали значительный рост, отражая активное развитие строительной отрасли. Средний уровень предлагаемой зарплаты достиг отметки в 82 тыс. рублей в месяц, что на 12,5% превышает аналогичный показатель прошлого года. Хотя этот рост оказался несколько скромнее, чем в Москве (+18,9%) и Московской области (+24,4%), он все равно выглядит весьма внушительно.

Эксперты связывают такое увеличение зарплат не только с активным строительством в теплое время года, но и с острой нехваткой квалифицированных кадров.

В условиях быстрого освоения бюджетных средств на реализацию инфраструктурных проектов, компании вынуждены оперативно закрывать вакансии, что ведет к увеличению предложений на рынке труда и, как результат, к росту заработной платы.

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Фото: Piter.TV