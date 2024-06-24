В Адмиралтейском районе благоустроят дворы

В 2025 году работы по благоустройству пройдут в Покровском сквере и на территории у Балтийского вокзала

В Адмиралтейском районе появятся две новые "зеленые" точки после реализации проекта "Формирование комфортной городской среды". У жителей появилась возможность выбрать локации, где пройдут работы по благоустройству. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

В 2025 году работы по благоустройству пройдут в Покровском сквере и на территории у Балтийского вокзала.

На Московском проспекте, 75, приведут в порядок один двор. Там установят скамейки, детские площадки и спортивное оборудование, высадят сирень. Там появятся и арт-объекты.

Планируется привести в порядок общественное пространство на пересечении улиц Альбуминной и Красуцкого. На месте пустыря появится сквер. Здесь уже установили качели, арт-объекты, солнечные часы и решетки. Позже здесь высадят более 400 кустарников и 700 многолетников.

Ранее мы писали, что Смольный представил проект благоустройства "Научного квартала" на Васильевском острове.

Фото: Pxhere