Смольный представил проект благоустройства "Научного квартала" на Васильевском острове

Согласно проекту, в "Научном квартале" появятся минимум четыре прогулочных маршрута.

В рамках Петербургского международного экономического форума в 2024 году глава города и ПАО "Газпром" подписали документы, которые "направлены на сохранение историко-культурного наследия Петербурга и дальнейшее развитие современной и комфортной городской среды". Так, в рамках соглашения на Стрелке Васильевского острова, в границах Биржевой площади и Менделеевской линии, планируется благоустройство территорий, связывающих существующие пространства в единую среду – "Научный квартал". Об этом сообщил в своем tg-канале вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин 19 июня.

Согласно проекту, в "Научном квартале" появятся минимум четыре прогулочных маршрута, в частности, транзитный – вдоль набережной, прогулочное зеленое кольцо вокруг НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д. О. Отта, пешеходный маршрут по Биржевому проезду и "секретный маршрут" по дворам научных заведений.

Работы в рамках благоустройства объекта уже стартовали. В мае 2024 года городской комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры согласовал ремонт Биржевого проезда, включая замену асфальта на гранит.

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Фото: Telegram / Разумишкин