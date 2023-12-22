Сквер на Орджоникидзе превратится в яблоневый сад

В рамках работ по благоустройству в сквере установят 18 светодиодных светильников.

Сквер на улице Орджоникидзе приведут в порядок. Прогулочное пространство превратится в яблоневый сад. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Инспекция выдала ордер для обеспечения работ. Сквер благоустроят в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда". На улице Орджоникидзе возле 44 дома высадят 18 яблонь Недзвецкого. Они появятся на месте "народных" троп. К осени в сквере появятся красно-розовые плоды. Разбавят эти прекрасные плодоносные деревья кустарниками Чубушник Лемvана, Спиреей Бумальда и Безолистной.

В рамках работ по благоустройству в сквере установят 18 светодиодных светильников. Здесь сделают скамейку и перголу с качелями.

Работы администрация Московского района планирует завершить уже к середине сентября этого года.

Фото: пресс-служба ГАТИ