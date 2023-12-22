За отходами в Петербурге будут следить дроны

Cистему мониторинга размещения твердых коммунальных отходов разработали в городе на Неве.

В Петербурге ГК "Геоскан", занимающаяся производством беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), разработала для Российского экологического оператора (РЭО) систему мониторинга размещения твердых коммунальных отходов (ТКО). Систему протестировали на 101 полигоне, рассказали в пресс-службе РЭО 11 апреля.

Цифровые технологии стали неотъемлемой частью отрасли обращения с отходами и уже активно используются для мониторинга объектов размещения ТКО. Благодаря им мы можем оценивать вместимость полигонов, планировать их эксплуатацию, выявлять нарушения на них. В этих целях компания "Геоскан" разработала для РЭО специальную информационную систему. Денис Буцаев, генеральный директор РЭО

Отмечается, что разработанная система поможет "контролировать эксплуатацию объектов инфраструктуры ТКО, выявлять нарушения в обращении с ТКО, прогнозировать и предотвращать опасные ситуации". Данные для информационной системы собирают с помощью беспилотников.

Система может распознавать более 10 видов нарушений, среди которых – отсутствие ограждения полигона по периметру, сооружений дезинфекции транспорта, весового контроля, наличие тлений и возгораний и другое.

Беспилотные системы с дронами уже функционируют на двух полигонах: КПО "Север" в Московской области и полигоне ТБО "МАГ-1" в Нижегородской области.

Ранее на Piter.TV: в январе в Петербурге может открыться производство противопожарных дронов.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)