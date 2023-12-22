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За отходами в Петербурге будут следить дроны
Сегодня, 18:48
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За отходами в Петербурге будут следить дроны

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Cистему мониторинга размещения твердых коммунальных отходов разработали в городе на Неве.

В Петербурге ГК "Геоскан", занимающаяся производством беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), разработала для Российского экологического оператора (РЭО) систему мониторинга размещения твердых коммунальных отходов (ТКО). Систему протестировали на 101 полигоне, рассказали в пресс-службе РЭО 11 апреля. 

Цифровые технологии стали неотъемлемой частью отрасли обращения с отходами и уже активно используются для мониторинга объектов размещения ТКО. Благодаря им мы можем оценивать вместимость полигонов, планировать их эксплуатацию, выявлять нарушения на них. В этих целях компания "Геоскан" разработала для РЭО специальную информационную систему.

Денис Буцаев, генеральный директор РЭО 

Отмечается, что разработанная система поможет "контролировать эксплуатацию объектов инфраструктуры ТКО, выявлять нарушения в обращении с ТКО, прогнозировать и предотвращать опасные ситуации". Данные для информационной системы собирают с помощью беспилотников.

Система может распознавать более 10 видов нарушений, среди которых – отсутствие ограждения полигона по периметру, сооружений дезинфекции транспорта, весового контроля, наличие тлений и возгораний и другое.

Беспилотные системы с дронами уже функционируют на двух полигонах: КПО "Север" в Московской области и полигоне ТБО "МАГ-1" в Нижегородской области.

Ранее на Piter.TV: в январе в Петербурге может открыться производство противопожарных дронов. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)

Теги: геоскан, дроны, мониторинг тко, рэо
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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