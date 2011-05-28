В январе в Петербурге может открыться производство противопожарных дронов

Партнерами нового предприятия станут заводы по радиоэлектронике, которые находятся в кластере, формирующемся в Приозерском районе Ленинградской области.

В Петербурге могут запустить производство противопожарных дронов. Его могут открыть уже в следующем году. Об этом ТАСС сообщил GR-директор "Корпорации „Инфинтех" Никита Донцов.

Производить дроны планируют на базе технопарка. Компания сосредоточится на производстве гражданской продукции. Корпорация готовится к открытию научно-технического комплекса в январе.

Партнерами нового предприятия станут заводы по радиоэлектронике, которые находятся в кластере, формирующемся в Приозерском районе Ленинградской области. Ожидается, что в первый год существования нового предприятия будет произведено от 1 тыс. до 3 тыс. экземпляров. В дальнейшем планируется постепенный рост производства.

В Санкт-Петербурге строится много высотных зданий, однако спасатели сталкиваются с трудностями при тушении пожаров на верхних этажах. Пожарные стрелы могут достать максимум до 12 этажа. Использование дронов представляет собой эффективный способ борьбы с пожарами на высоте. Дрон способен без проблем подлететь к окну и потушить пламя. Таким образом, использование дронов может быть весьма полезным в случаях, когда пожарные стрелы не могут достичь верхних этажей.

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