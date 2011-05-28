Годовой план по дорожному ремонту выполнили в Петербурге

За 12 месяцев было отремонтировано более 250 км различных улиц, причем более половины из этих работ выполнено в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

Мероприятия по ремонту и строительству дорог, запланированные в Северной столице на уходящий 2023 год, успешно завершены в полном объёме. Об этом заявил губернатор Александр Беглов в своём Telegram-канале.

Так, за 12 месяцев было отремонтировано более 250 км различных улиц, причем более половины из этих работ выполнено в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Особенно градоначальник отметил последовательный ремонт набережных вдоль Невы, которые переходят одна в другую. Этим способом приведены в порядок Ушаковская, Выборгская, Пироговская и Арсенальная набережные.

Кроме того, Беглов отметил завершение работ по строительству развязки возле "Лахта-центра". На прошлой неделе глава дирекции транспортного строительства сообщил журналистам, что объём дорожного ремонта в городе за год увеличился почти на треть.

Ранее мы сообщили о том, что на Московско-Дунайской развязке запустили движение по новому путепроводу.

Фото: Telegram / Александр Беглов