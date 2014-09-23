На Московско-Дунайской развязке запустили движение по новому путепроводу

Специалисты подрядной организации "Возрождение" полностью завершили работы на участке протяженностью 650 м.

Строительство нового путепровода через Московское шоссе на Московско-Дунайской развязке успешно завершено. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.



Работы были разделены на два этапа. Первый из них включал переустройство инженерных сетей, строительство путепровода и части дорог, ведущих к нему. Специалисты подрядной организации "Возрождение" полностью завершили работы на участке протяженностью 650 м. Они включали в себя укладку асфальтобетона, нанесение временной разметки, обустройство инженерных коммуникаций, установку освещения, асфальтобетонное покрытие на съездах и боковых проездах развязки.





На следующем этапе планируется завершить строительство второго путепровода. Общая протяженность нового участка составит 1460 м, включая путепровод с подходами на 924 м. Закончить должны в IV квартале 2024 года. После окончательного ввода в эксплуатацию пропускная способность транспортной развязки увеличится до 15 тыс. автомобилей в сутки.

Ранее мы сообщили о том, что более 250 км дорог отремонтировали в Петербурге.

Фото: Правительство Петербурга