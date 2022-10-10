На Московско-Дунайской развязке строят подземные переходы

Строительные работы завершены на 60%.

Подземные пешеходные переходы в районе Московско-Дунайской транспортной развязки Санкт-Петербурга готовы на 60%. Работы производятся в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", – следует из сообщения пресс-службы петербургского Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Самые активные работы ведутся на строительстве пешеходного перехода на перекрёстке Московского шоссе и ул. Звездная. Его длинна составит 57,45 метров. На сегодняшний день, специалисты уже возвели половину железобетонного тоннеля шириной 4 м с технологическими помещениями и стволом шахты лифта. Продолжаются работы по отделке тоннеля гранитными плитами и прокладке сетей. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга

Второй тоннель располагается на пересечении Московского шоссе и улицы Ленсовета. Его длина составляет 51,6 м. Для обоих переходов в целях предотвращения образования наледи будет оборудована система обогрева спуска. Оба прохода также будут доступны для маломобильных граждан – в каждом установят по лифту.

Ранее сообщалось, что Комитет по транспорту Петербурга и ООО "Воздушные Ворота Северной столицы" будут совместно реализовывать проект по строительству грузового терминала в Пулково.

Видео: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга