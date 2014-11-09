Грузовой терминал появится в Пулково

Соглашение подписали в рамках XVIII Международного форума и выставки "Транспорт России".

Комитет по транспорту Петербурга и ООО "Воздушные Ворота Северной столицы" будут совместно реализовывать проект по строительству грузового терминала в Пулково. Об этом рассказали в ведомстве 21 ноября.

Соглашение подписали в рамках XVIII Международного форума и выставки "Транспорт России".

По итогам 2023 года Пулково стал вторым аэропортом страны по пассажиропотоку. Мы фиксируем стабильный рост авиаперевозок и запрос на их дальнейшее увеличение из стран Азии, и, в частности, Китая. В связи с развитием международных направлений, очевидна потребность в дополнительных мощностях в части обработки авиагрузов. Валентин Енокаев, председатель комитета по транспорту Петербурга

Также отмечается, что за последний год городской комтранс улучшил транспортную доступность аэропорта. В 2023 году запустили экспресс-маршрут №82Э. В планах – размещение на привокзальной площади Пулково остановочного пункта межрегиональных и междугородних автобусных перевозок.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга