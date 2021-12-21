Новые остановки для межрегиональных и международных автобусов появятся в Петербурге

Остановочные пункты появятся в Пулково, около станций метро "Балтийская", "Московская" и "Автово".

В Петербурге до конца 2024 года появятся четыре новых остановочных пункта межрегиональных и международных пассажирских автобусных перевозок. Соответствующий городской закон подписал губернатор Северной столицы, рассказали в пресс-службе Смольного.

Развитие пассажирского транспорта – важный элемент в обеспечении межрегиональной и международной связности нашего города с другими регионами и странами и, как следствие, в повышении качества жизни населения. Мы прогнозируем рост пассажиропотока по межрегиональным и международным маршрутам минимум на 10% после открытия новых остановочных пунктов. Валентин Енокаев, председатель комитета по транспорту Петербурга

В настоящее время единственный остановочный пункт в городе, который оборудован для отправления и прибытия автобусных рейсов международного и междугороднего сообщения, – Автобусный вокзал на набережной Обводного канала, 36. Новые остановочные пункты появятся в Пулково, около станций метро "Балтийская", "Московская" и "Автово". Установит их "Агентство внешнего транспорта".

В перспективе рассмотрят вопрос об установке автостанции на базе остановки у станции "Шушары".

Фото: пресс-служба Автовокзала на Обводном канале