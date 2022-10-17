Летом почти 2 тыс. петербуржцев воспользовались автобусами в Симферополь и Геленджик

Маршруты популярны также и у туристов из южных регионов страны.

Почти 2 тыс. петербуржцев воспользовались автобусными маршрутами южных направлений, сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

За три летних месяца маршрутом "Петербург — Геленджик" выполнено 12 рейсов и перевезено в обоих направлениях около 800 пассажиров. А маршрутом из Петербурга в Симферополь совершили 13 рейсов, это направление выбрали около 1 тыс. человек.

Отмечается, что в июне заполняемость автобусов, следующих по направлению "Петербург — Геленджик", составила 95%. Маршруты популярны также и у туристов из южных регионов страны.

Ранее эксперт рассказал, как на Петербурге отражается увеличение турпотока.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга