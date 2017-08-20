Эксперт рассказал, как на Петербурге отражается увеличение турпотока

В настоящее время в Северной столице туристической перегруженности нет.

В 2024 году Петербург уже посетило большое количество туристов. Однако по этим показателям город только приблизился к 2019 году.

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии по Северо-Западу Артур Сафиуллин сообщил изданию "Петербург2", что в настоящее время в Северной столице туристической перегруженности нет. В 2019 году, когда в Петербург приехали более 9 млн путешественников, планировалось наращивать туристические потоки как минимум вдвое, но из-за пандемии этого не произошло.

Если смотреть по загруженности, то можно оценивать это через заполняемость гостиниц. Их в городе хватает. Открываются новые, появляются альтернативные виды размещения – например, апартаменты. И 100% заполненности все равно нет. Это говорит о том, что никакой перегруженности туристами не наблюдается. Инфраструктура тоже развивается и справляется с потоком гостей. Потому в ближайшие годы проблема перегруженности у Петербурга не стоит. Артур Сафиуллин, пресс-секретарь Российского союза туриндустрии по Северо-Западу

С потоком туристов не справляются Амстердам и Венеция. Специалист объяснил проблему этих городов тем, что они являются небольшими по площади. В Петербурге же приезжие могут что-то посмотреть практически в любой части.

Ранее мы рассказывали о том, что туристы стали чаще приезжать в Петербург вместе с домашними животными.

Фото: Piter.TV