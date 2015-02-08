В 2024 году в Петербурге стоимость гостиничного номера за сутки выросла на 14%

По данным Hotel Advisors, средний тариф на размещение в отелях составил 6,5 тыс. рублей в сутки.

В Петербурге загрузка гостиниц перестает расти. Об этом 18 июня пишет "РБК Петербург".

По операционным показателям мы видим, что по Санкт-Петербургу загрузка номеров варьируется от 42% до 60%. Средняя загрузка составляет 54%, и мы видим тренд на то, что скорость роста загрузки постепенно снижается. Сергей Владимиров, руководитель филиала IBC Real Estate в Петербурге

Так, по данным Hotel Advisors, средний тариф на размещение в отелях составил 6,5 тыс. рублей в сутки. Это на 14% выше, чем в 2023 году. Показатель средней доходности на номер вырос на 24% – до 3,5 тыс. рублей.

Помимо этого, отмечается, что с начала года гостиничный рынок пополнился на 276 номеров. В эксплуатацию ввели два объекта: Cosmos на Итальянской улице на 23 номера и "Domina Пулково", где расположились 253 номера. До конца года заработает еще один отель "Лахта Тауэрс", в котором будет 302 номера.

Ранее на Piter.TV: вклад туристов в экономику Петербурга за майские праздники составил почти 33 млрд рублей.

Фото: pxhere