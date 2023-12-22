Вклад туристов в экономику Петербурга за майские праздники составил почти 33 млрд рублей

В период с 27 апреля по 12 мая Петербург принял 850 тыс. туристов. Открытие туристического сезона и начало навигации по водным путям города совпало с этим периодом.

За майские праздники туристы внесли вклад в экономику Санкт-Петербурга в размере около 33 млрд рублей, сообщили spb.aif.ru в комитете по развитию туризма города.

В период с 27 апреля по 12 мая Петербург принял 850 тыс. туристов. Открытие туристического сезона и начало навигации по водным путям города совпало с этим периодом. Председатель комитета по развитию туризма Сергей Корнеев подчеркнул важность этих событий для начала летнего туристического сезона. Он отметил, что главный туристский продукт Петербурга — это его особая атмосфера. По его словам, чтобы по-настоящему прочувствовать её, обязательно нужно увидеть Северную столицу с воды.

Кроме того, стоит упомянуть об открытии двух новых информационных павильонов на Московском и Ладожском вокзалах. Там туристы могут бесплатно получить карты и путеводители, купить билеты в музеи, театры, на экскурсии и водные прогулки. Также в апреле начал работу Контакт-центр для туристов.

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Фото: Piter.TV