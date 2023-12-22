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Фестиваль тюльпанов на Елагином острове будет длиться четыре дня
Сегодня, 15:29
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Фестиваль тюльпанов на Елагином острове будет длиться четыре дня

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В первые выходные в парке расцветут ранние сорта луковичных: гиацинты, мускари и нарциссы.

Фестиваль тюльпанов на Елагином острове продлится четыре дня вместо запланированных двух, сообщают организаторы. Ранее было объявлено, что Фестиваль тюльпанов состоится 18 и 19 мая в Центральном парке культуры и отдыха им. Кирова. Посетители смогут насладиться красотой и разнообразием цветущих тюльпанов под аккомпанемент творческих коллективов. 

Хэдлайнеры Фестиваля тюльпанов не успевают к открытию. Весна оказалась холодной, поэтому цветение тюльпанов не достигнет пика к ближайшим выходным.Однако организаторы решили не отменять программу, а расширить её. Праздник продлится четыре дня: 18—19 мая и 25–26 мая. В первые выходные в парке расцветут ранние сорта луковичных: гиацинты, мускари и нарциссы. А во вторые выходные рисунки цветников дополнят тюльпаны. 

К Фестивалю высадят 225 тыс. луковичных на площади 4 тыс. кв. м. Вскоре будет опубликована подробная программа мероприятия.

Фото: Telegram / Правительство Санкт-Петербурга

Теги: санкт-петербург, фестиваль тюльпанов
Категории: Лента новостей,

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