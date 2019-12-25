Туристы стали чаще приезжать в Петербург вместе с домашними животными

Гости Санкт-Петербурга чаще берут в поездку своих питомцев и бронируют отели для проживания с домашними животными. Спрос на бронирование отелей и апартаментов с такой функцией в 2024 году вырос на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Информацию об этом предоставили "Ъ-СПб" в пресс-службе сервиса "Авто.ру" и "Яндекс Путешествия" по итогам совместного исследования, приуроченного к Международному дню собак.

В среднем гости Ленинградской области останавливаются с собаками на три ночи, а поездку планируют за 23 дня. Одна ночь проживания в pet-friendly отеле составляет 8 455 рублей, а Санкт-Петербурге — 8 210 рублей.

Исследование показало, что почти 80% путешественников не расстаются в поездках со своими питомцами, независимо от их вида. 11% туристов берут их с собой даже в пешие походы.

При этом свыше 75% гостей Петербурга передвигаются с животными на автомобиле. Чаще всего (51% случаев) собака путешествует на втором ряду, четверть автовладельцев (25%) предпочитает усаживает питомца на место штурмана. Лишь треть собаководов использует при перевозке специальные удерживающие устройства, предназначенные для защиты животного и иных пассажиров от травм в случае резкого торможения или столкновения.

Фото: Piter.TV