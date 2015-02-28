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За шесть месяцев 2024 года Петербург посетили 5 млн туристов
Сегодня, 19:57
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За шесть месяцев 2024 года Петербург посетили 5 млн туристов

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Прирост по сравнению с 2023 годом составил 20%.

В первом полугодии 2024 года число посетителей туристского портала Visit-Petersburg.ru выросло почти на четверть. Об этом рассказал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в своем tg-канале 22 июля. 

Аудитория портала в социальных сетях и мессенджерах регулярно растет.

Значит, туристы основательно подходят к отдыху в Петербурге, заранее планируют маршруты и портал в этом – незаменимый помощник.

Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга 

За первые шесть месяцев текущего года в Петербурге уже побывали 5 млн человек. Прирост по сравнению с 2023 годом составил 20%. Свыше 130 тыс. гостей посетили павильоны Городского туристско-информационного бюро. 

В настоящее время в Северной столице работают 12 офисов и инфопунктов туристско-информационных бюро, которые расположены у основных достопримечательностей, на вокзалах и в аэропорту Пулково.

Ранее на Piter.TV: с 2025 года курортный сбор в Петербурге заменят на туристический налог.

Фото: Piter.TV

Теги: туристический портал, туристы в петербурге
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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