С 2025 года курортный сбор в Петербурге заменят на туристический налог

Это связано с изменениями в Налоговом кодексе РФ.

Курортный сбор в Петербурге будет действовать до конца 2024 года, после чего он будет заменен на туристический налог. Об этом сообщил вице-губернатор Алексей Корабельников.

Это связано с изменениями в Налоговом кодексе РФ.

По состоянию на 11 июля доходы бюджета от курортного сбора составили 207,5 млн рублей, в июне поступило 72,5 млн рублей. Полученные средства будут направлены на развитие городской туристской инфраструктуры. В этом году планируется потратить их на благоустройство пляжей "Ласковый" и "Дюны", реставрацию Московских ворот и создание фонтана в Линейном парке.

Туристы начали платить курортный сбор с 1 апреля, его размер составляет 100 рублей в сутки с человека.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге намерены ввести специальные курсы для владельцев опасных собак.

Фото: Piter.TV