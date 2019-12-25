В Петербурге намерены ввести специальные курсы для владельцев опасных собак

В рамках программы владельцам собак расскажут, как правильно выбирать амуницию, приучать животных к намордникам и гулять на поводках, а не на рулетках. Они также узнают, как оценивать поведение своих собак в различных ситуациях и управлять ими, не поощряя нежелательное поведение.

Депутат Законодательного собрания Петербурга Андрей Рябоконь выдвинул предложение обязать владельцев собак потенциально опасных пород пройти специальные курсы по обращению с животными.

Как отметил парламентарий, жители города часто проводят время на дачах и в садоводствах Ленобласти, где они не ожидают встретить свободно гуляющих собак. Он привел в пример ужасный случай в Колтушах, когда два алабая напали на спаниеля, забравшегося на придомовой участок. Депутат подчеркнул, что на месте собаки мог оказаться ребенок.

Рябоконь предложил создать и внедрить курс "Основы классической дрессировки" или "Поведение собаки в городе", которые каждый владелец собаки сможет посетить бесплатно за счет городского бюджета. В рамках программы владельцам собак расскажут, как правильно выбирать амуницию, приучать животных к намордникам и гулять на поводках, а не на рулетках. Они также узнают, как оценивать поведение своих собак в различных ситуациях и управлять ими, не поощряя нежелательное поведение. Кроме того, им дадут рекомендации по выгулу и рациону, а также разъяснят права, обязанности и ответственность владельцев собак.

Ранее мы сообщили о том, что выше пяти тыс. петербуржцев пострадали от нападений собак.

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