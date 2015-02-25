Свыше пяти тыс. петербуржцев пострадали от нападений собак

С июня 2023 года по 1 мая 2024 года в Ленинградской области было получено 130 материалов из полиции в областном Управлении ветеринарии о нападении собак.

По информации Роспотребнадзора, в прошлом году в медицинские учреждения в связи с нападением собак обратились 5245 жителей Петербурга, из которых 1177 были детьми. В Ленинградской области этот показатель составил 1653, в том числе 523 ребенка. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Законодательного собрания Андрей Рябоконь.

С июня 2023 года по 1 мая 2024 года в Ленинградской области было получено 130 материалов из полиции в областном Управлении ветеринарии о нападении собак. В результате к ответственности привлечены 10 человек. В Петербурге из 33 поступивших дел только трое владельцев агрессивных собак были привлечены к ответственности за 11 месяцев действия закона.

Депутат также отметил, что он инициировал обсуждение этого вопроса на постоянной комиссии по экологии и природопользованию. По итогам было принято решение обратиться к начальнику ГУ МВД России по городу и области с просьбой организовать взаимодействие районных подразделений полиции и к прокурору с просьбой взять на контроль правоприменение кодекса о несоблюдении требований к содержанию животных.

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