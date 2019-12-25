Водителей мусоровозов в Петербурге намерены освободить от штрафов за нарушение тишины

Стоит отметить, что в настоящее время в городе действует "режим тишины" с 21:00 до 8:00 с понедельника по пятницу и с 22:00 до 12:00 в выходные и праздничные дни.

В Петербурге рассматривается предложение о разрешении шума при вывозе мусора с 7:00 до 23:00. Это означает, что операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами могут быть освобождены от административной ответственности за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время.

Предложение было внесено на рассмотрение Законодательного собрания Петербурга постоянной комиссией по городскому хозяйству и созданию комфортной городской среды в сотрудничестве с комитетом по законодательству.

Стоит отметить, что в настоящее время в городе действует "режим тишины" с 21:00 до 8:00 с понедельника по пятницу и с 22:00 до 12:00 в выходные и праздничные дни. За нарушение этого режима предусмотрен штраф: для граждан — до пяти тыс. рублей, для должностных лиц — до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц — до 200 тыс. рублей.

Ранее мы сообщили о том, что доля должностного оклада петербургских медработников составит не менее 50% от зарплаты

Фото: Piter.TV