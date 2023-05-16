Доля должностного оклада петербургских медработников составит не менее 50% от зарплаты

Медицина в Петербурге активно развивается, и нам необходимо привлечь квалифицированных специалистов в поликлиники и больницы.

Губернатор Петербурга заявил, что доля должностного оклада медицинских работников будет составлять не менее 50% от общей суммы заработной платы. Изменения в закон "О системах оплаты труда работников государственных учреждений Санкт-Петербурга", предусматривающие данные изменения, были одобрены на заседании под председательством губернатора.

Как уточнил градоначальник, медики заслуживают справедливой и конкурентоспособной зарплаты. Медицина в Петербурге активно развивается, и нам необходимо привлечь квалифицированных специалистов в поликлиники и больницы.

Повышение окладов коснется не только сотрудников городских поликлиник и больниц, но и более пяти тысяч медицинских работников, работающих в школах, социальных и других городских бюджетных учреждениях. Стоит отметить, что на предыдущем заседании под председательством губернатора было принято решение о повышении заработной платы помощникам воспитателей детских садов.

Ранее мы сообщили о том, что проект закона о бюджете Петербурга за 2023 год предварительно одобрили в Петербурге.

Фото: Telegram / КомФин Петербурга