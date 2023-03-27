Проект закона о бюджете Петербурга за 2023 год предварительно одобрили в Петербурге

Увеличение расходов бюджета по сравнению с 2022 годом было обеспечено за счет роста расходов на образование, национальную экономику, жилищно-коммунальное хозяйство и социальную политику.

Проект закона о выполнении бюджета Петербурга за 2023 год получил одобрение Бюджетно-финансового комитета Законодательного собрания, как сообщил сегодня Комитет финансов. О результатах выполнения бюджета за предыдущий год на заседании рассказала председатель комитета Светлана Енилина.

Как указано, доходы составили 1,1478 трлн рублей, что составляет 104,6% от плана, а расходы достигли 1,174 трлн, увеличившись на 131 млрд рублей по сравнению с 2022 годом. С 2019 года расходы бюджета увеличиваются, а уровень использования бюджетных средств достиг 98%.

Увеличение расходов бюджета по сравнению с 2022 годом было обеспечено за счет роста расходов на образование, национальную экономику, жилищно-коммунальное хозяйство и социальную политику. Рассмотрение законопроекта депутатами в первом чтении запланировано на 19 июня.

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Фото: Telegram / КомФин Петербурга