Штамп о гражданстве ребенка в МФЦ можно будет поставить в Петербурге

Это стало возможным благодаря соглашению, заключенному между петербургскими правоохранительными органами и МФЦ.

По информации, предоставленной главой петербургского отделения партии "Справедливая Россия – За правду" Надеждой Тихоновой, теперь документы на проставление штампа о гражданстве в свидетельстве о рождении ребенка можно будет оформить в МФЦ.

Это стало возможным благодаря соглашению, заключенному между петербургскими правоохранительными органами и МФЦ. Ранее данную процедуру можно было выполнить только в отделениях по вопросам миграции, что приводило к образованию очередей.

В настоящее время новая услуга еще не доступна, но ожидается, что она появится в ближайшие дни. Актуальную информацию можно получить на портале "Госуслуги".

Фото: пресс-служба МФЦ Петербурга