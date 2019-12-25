К юбилею Ломоносова в Петербурге проводят научную конференцию и памятные церемонии.

В Петербурге 19 ноября проходят памятные мероприятия, посвященные 315-летию со дня рождения Михаила Васильевича Ломоносова. О юбилейной дате сообщил губернатор Александр Беглов.

Ломоносов родился 19 ноября 1711 года. Он стал одним из наиболее известных российских ученых и первым из соотечественников получил мировое признание в науке. Значительная часть его деятельности была связана с Петербургом: здесь он учился в Академическом университете, получил звание академика и заложил основы нескольких отечественных научных школ.

Беглов отметил, что Ломоносов ставил интересы страны на первое место, выступал против попыток фальсификации российской истории, а также защищал национальную культуру и русский язык. По словам губернатора, к юбилею ученого в городе подготовили масштабную программу памятных мероприятий.

Утром 19 ноября цветы возложат к могиле Ломоносова в некрополе Александро-Невской лавры. В 12:00 состоится церемония у памятника ученому на Университетской набережной.

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Фото: Piter.tv