  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Бюджет Петербурга получил от курортного сбора почти 208 млн рублей
Сегодня, 16:46
52
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Бюджет Петербурга получил от курортного сбора почти 208 млн рублей

0 0

Эти средства будут использованы для развития городской туристской инфраструктуры.

По состоянию на 11 июля 2024 года поступления от курортного сбора в бюджет Петербурга составили 207,5 млн рублей. Из них 72,5 млн рублей поступили в июне.

Вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников сообщил в своем Telegram-канале, что эти средства будут использованы для развития городской туристской инфраструктуры.

Он также подчеркнул, что эксперимент по взиманию курортного сбора закончится в конце 2024 года. С 2025 года, согласно проекту федерального закона, одобренному Советом Федерации, курортный сбор будет преобразован в туристический налог.

Ранее мы сообщили о том, что доходы бюджета Петербурга в I полугодии составили 618 млрд рублей.

Фото: Piter.TV

Теги: курортный сбор, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии