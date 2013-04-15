Бюджет Петербурга получил от курортного сбора почти 208 млн рублей

Эти средства будут использованы для развития городской туристской инфраструктуры.

По состоянию на 11 июля 2024 года поступления от курортного сбора в бюджет Петербурга составили 207,5 млн рублей. Из них 72,5 млн рублей поступили в июне.

Вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников сообщил в своем Telegram-канале, что эти средства будут использованы для развития городской туристской инфраструктуры.

Он также подчеркнул, что эксперимент по взиманию курортного сбора закончится в конце 2024 года. С 2025 года, согласно проекту федерального закона, одобренному Советом Федерации, курортный сбор будет преобразован в туристический налог.

Ранее мы сообщили о том, что доходы бюджета Петербурга в I полугодии составили 618 млрд рублей.

Фото: Piter.TV